O isolamento social impossibilitará várias pessoas a passar o domingo com suas mães. Ou, no mínimo, mudará a tradicional rotina de abraços, beijos e mesmo de presentes. Até a programação cultural sofreu algumas alterações, mas nem por isso deixará de haver manifestações em celebração a esta data tão especial.

Confira abaixo algumas das atrações especiais do Dia das Mães que estarão disponíveis no YouTube e em redes sociais.

Turma da Mônica

A animação “Mônica Toy’ já disponibilizou no YouTube um episódio especial do Dia das Mães. Intitulado “Ô, Manhêêêê!”, ele possui 37 segundos de uma história envolvendo Chico Bento e a galinha Giselda. O episódio também será publicado nos canais digitais da Turma da Mônica neste domingo (10)

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Se em outras ocasiões, o Dia das Mães foi comemorado pela Orquestra Filarmônica com apresentações gratuitas e ao ar livre, desta vez a homenagem será feita por meio de um vídeo, a ser disponibilizado neste domingo no YouTube, no Instagram, no Facebook e no site da instituição.

O vídeo contará com o maestro Fabio Mechetti e 60 músicos, sendo que cada um deles gravou suas participações em suas respectivas casas, ao longo do mês de abril. Será apresentada a “Valsa da Suíte Vila Rica” (1957), do compositor brasileiro Camargo Guarnieri (1907-1993).

“Nosso vídeo em homenagem às mães, que contou com o empenho e o talento de nossos músicos, cada um de sua casa, reflete o desejo de, neste momento, alimentarmos a alma das pessoas com o melhor da música clássica”, declara Fabio Mechetti.

Rapunzel

A partir das 16h deste domingo, a Cyntilante Produções fará uma live em suas redes sociais e seu canal no YouTube, em que a atriz Raíssa Alves, caracterizada de Rapunzel contará histórias e cantará músicas. Durante a transmissão, haverá uma celebração ao Dia das Mães, em que qualquer um poderia participar através de uma campanha até a última quinta-feira e divulgada pelo Hoje em Dia.

“As lives têm sido uma alternativa criativa de seguir com o trabalho e dialogar com nosso público”, declara o diretor e fundador da Cyntilante Produções, Fernando Bustamante.

Coral Lírico de Minas Gerais

“Medley Corálico” é o nome do vídeo que reúne um conjunto de seis coros e será exibido neste domingo, por meio do Instagram e do Facebook da Fundação Clóvis Salgado. Além do Coral Lírico, em parceria com mais de 20 músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o material traz cenas de afeto que representam a maternidade.

“Ser mãe é o maior amor e prazer do mundo, mas não é fácil, pois, além da jornada de trabalho, tenho que cuidar da minha filha e da minha casa, criando um ambiente saudável para a família”, conta Lara Tanaka, regente associada do Coral Lírico de Minas Gerais.

No repertório, três coros de óperas de Giuseppe Verdi: Gloria all’Egito, de Aída; Va, pensiero, de Nabucco, e Brindisi, de La traviatta; além de Le voici, da ópera Carmen, de Georges Bizet; An Die Freude, da Nona Sinfonia, de Beethoven; e Halleluja, de O Messias, de Haendel.