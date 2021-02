Neste domingo (7), Karol Conká venceu pela segunda semana seguida a prova bate e volta do BBB21, e escapou do paredão no reality após ser indicada por Gilberto. Porém, após a prova, em conversa com Arthur Picoli, Projota e Nego Di, a cantora revelou qual foi sua "estratégia" para vencer a dinâmica, o que causou uma revolta e mobilização nas redes sociais por parte dos internautas para o cancelamento da prova. A Rede Globo se posicionou sobre o assunto que era o mais comentado no Twitter até a tarde desta segunda-feira (8).

Na competição, havia 21 torneiras ligadas a dois chuveiros. Para vencer, Arcrebiano, Juliette e Karol deveriam escolher, na sorte, a torneira que jorraria água, para sair do paredão. Após a vitória, Konká se gabou de ter encontrado uma falha no jogo para vencer: "Eu olhava todos os canos. A hora que eu ia para a flecha, toda vez que eu fazia isso de ir e voltar, eu fazia assim", disse ela, sinalizando que olhava para as mangueiras. "Aí eu voltava e olhava. E eu vi", continuou.

"Falei 'Eu vou no 20 ou no 21', só que já tava 20, 21. Eu falei: 'É 17'. Eu voltei e apertei. Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não tava plugada. E outras que estavam, mas eu olhei a 17 e falei: 'É essa aqui'", completou a sister explicando sua estratégia.

Na web, famosos e internautas acusaram Karol de 'trapaça' e pediram o cancelamento da prova. Ao todo, mais de 70 mil tweets foram registrados, até às 16h desta segunda-feira (8), sobre o pedido de cancelamento da prova que salvou a rapper.

A Rede Globo se posicionou por meio de uma nota e explicou que a prova continua valendo pois seria impossível Karol ter percebido qual era a mangueira correta. “As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo”, afirmou a emissora.

Confira algumas reações dos internautas na web:

