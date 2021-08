A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu 2 mil vagas para as atividades da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. As inscrições são gratuitas. Interessados devem fazer o cadastro até o segundo dia útil antes da aula inaugural de cada ação formativa. Para detalhes, clique aqui.

A proposta de formação artística Escola Expandia iniciou ano passado e, nesta edição, continuará no modelo digital. As ações incluem rodas de conversa, workshops, oficinas, laboratórios de pesquisa, micro cursos e estudos complementares. As vagas são limitadas e, caso o número de inscritos exceda à quantidade disponível, será feita uma seleção pautada na assiduidade, pontualidade, presença qualificada e contribuição nos primeiros encontros.

A escola vê a possibilidade de retorno gradual das atividades presenciais no final deste ano, pois, o objetivo principal é realizar encontros ao ar livre

As aulas serão ministradas através da plataforma ead.pbh.gov.br. desenvolvida pela prefeitura. A escola vê a possibilidade de retorno gradual das atividades presenciais no final deste ano, pois, o objetivo principal é realizar encontros ao ar livre. São 75 diferentes ações formativas distribuídas de modo on-line para as seguintes áreas:

Artes visuais

Audiovisual

Bastidores das artes

Circo

Dança

Design popular

Gestão e produção cultural

Música

Patrimônio Cultural

Teatro

Para acessar a lista completa de cursos. clique aqui.

(*) Estagiária sob supervisão do editor-adjunto Gledson Leão



Leia mais:

Grupo Corpo exibe quatro espetáculos a partir desta sexta