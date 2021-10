O Curta Neblina – Festival Latino-Americano de Cinema será totalmente online este ano. O evento começa nesta sexta-feira (29) e vai até 7 de novembro. O evento, que está na oitava edição, é gratuito.



O homenageado deste ano é o ator Milton Gonçalves. Para isso, o festival promove a exibição do filme A Rainha Diaba, de Antonio Carlos da Fontoura, do qual o ator é protagonista.



Entre os destaques deste ano estão as exibições de curtas-metragens espanhóis e angolanos, além de uma mostra paralela com cinco filmes brasileiros. E, para refletir sobre a pandemia de Covid-19, o evento promove ainda a Mostra Isolamento, com quatro curtas produzidos durante este período.



O festival promove também uma live (transmissão ao vivo) com a cineasta chilena Ana Edwards.



A programação de filmes e informações sobre o evento podem ser consultadas no site.

Leia mais:

Dirigido por Werner Herzog, filme 'Uma História de Família' trata da solidão

Família Addams 2: animação traz mais uma vez o funesto clã em história que condena o preconceito