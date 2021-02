A grande maioria dos brasileiros que curte o reality show Big Brother Brasil só quer uma coisa na noite desta terça-feira (23): a eliminação da cantora Karol Conká do programa da Rede Globo. Considerada uma das maiores vilãs de todas as 21 edições do reality, é esperado por boa parte dos telespectadores que ela saia com o maior índice de eliminação da história.



E tirando proveito disso, vários comércios de diversos pontos do Estado, principalmente em Belo Horizonte, estão criando promoções baseadas no fim da trajetória da rapper na edição e ainda dá tempo de participar! Confira quais são os estabelecimentos:

- O Rei do Pastel Gourmet:

Está oferecendo 20% de desconto para quem votar pela eliminação de Conká no estabelecimento. A promoção ainda "foi autorizada por Lumena", então corre que dá tempo!

- Sô Burguer:

A hamburgueria está oferecendo quatro combos à escolha do cliente para quem acertar qual porcentagem fará com que "a mais querida do BBB" deva ser eliminada.

- Hamburgueria Johnnie Grill:

A rede, que soma 23 lojas em Belo Horizonte e região Metropolitana, também não ficou de fora. O estabelecimento está oferecendo um cupom de R$ 20 em desconto para quem fizer qualquer compra até 24/3. Basta usar BBB21 na hora da compra para usufruir.

Hamburgueria oferece prêmio para quem fizer qualquer compra usando o cupom "BBB21"

- LimperClean:

Está precisando limpar e higienizar seus móveis? A chance de ganhar um desconto é agora! A LimperClean está 15% de desconto para quem acertar o eliminado da semana e a porcentagem que ele vai sair.



- 1001 sapatilhas:

A empresa de calçados oferece um vale compras no valor de R$100,00 para a primeira pessoa que comentar o percentual exato da eliminação da Karol no BBB:



E você? já aproveitou a oportunidade de conseguir um desconto e de quebra "deixar o Brasil feliz"?

