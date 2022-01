A BR-040, altura do km 562, em Nova Lima, na Grande BH, foi totalmente liberada na manhã desta segunda-feira (10). O trecho estava fechado desde a manhã deste sábado (8) após o transbordamento de um dique na barragem Santa Bárbara, que pertence à empresa Vallourec.

De acordo com a Via 040, a rodovia foi liberada para tráfego de veículos nos dois sentidos após trabalho de limpeza de pista e sistema de drenagem afetado pelo transbordamento, "realizado no menor tempo possível após autorização dos órgãos de defesa".

6h10 - A Via 040 liberou o tráfego no km 562, em Nova Lima (MG). Trabalho de limpeza de pista e sistema de drenagem afetado pelo transbordamento, realizado no menor tempo possível após autorização dos órgãos de defesa. @prf_mg

@ANTT_oficial pic.twitter.com/RLQsGN9iiZ — Via 040 (@via040) January 10, 2022

