Costumeiramente ativo nas redes sociais, o Íbis novamente agitou o Twitter. Dessa vez, o perfil do clube pernambucano comentou no post da Raposa, veiculado nessa quarta-feira (16), logo após a vitória sobre a Ponte Preta, que pede contribuições via PIX, para ajudar no pagamento dos salários dos jogadores, que estão atrasados.

Após o “pior time do mundo” responder “Feito” na postagem, dando a entender que fez a transferência do dinheiro, imediatamente houve repercussão, tanto de cruzeirenses, em tom de bom humor, quanto de torcedores de outros clubes, que aproveitaram a situação para “tirar sarro” do clube estrelado.