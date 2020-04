Programada para 21 de maio, menos de uma semana antes do pico da pandemia pelo novo coronavírus em Minas Gerais, previsto pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a eleição do Cruzeiro ganha um ingrediente preocupante: 2/3 dos conselheiros aptos a votar estão na faixa de risco da Covid-19.

Sim, dois em cada três conselheiros da Raposa têm mais de 60 anos de idade. Esse número foi alcançado após levantamento feito por Giovanni Baroni, que ainda não se definiu entre concorrer à presidência do clube ou do Conselho Deliberativo no próximo dia 21 de maio.

Na eleição de outubro de 2017, foram 435 os votantes, com Wagner Pires de Sá vencendo Sérgio Santos Rodrigues por 235 a 200. Agora, segundo o levantamento de Baroni, apenas 387 conselheiros, entre beneméritos, natos e efetivos estão aptos a votar. Isso já excluindo os 30 que tiveram a expulsão divulgada oficialmente nesta quarta-feira (22). Desse total, 265 (68,4%) têm mais de 60 anos.

“Penso que a eleição, que segundo o Estatuto tem de ser presencial, deverá ter pouquíssimo quórum, devido a faixa etária do Conselho, pois muitos estão no grupo de risco do novo coronavírus”, revela Baroni.

Em grupo de conselheiros do Cruzeiro este assunto ganhou corpo nos últimos dias. E a previsão é mesmo de que o quórum seja muito inferior neste pleito de 21 de maio em relação a outubro de 2017, com muita gente acreditando na presença de menos de 300 conselheiros.

Veja o levantamento de Giovanni Baroni:

NATOS: 186 aptos a votar

103: entre 70 e 90 anos

57: entre 60 e 70 anos

26: abaixo dos 60 anos

EFETIVOS: 187 aptos a votar

26: entre 70 e 90 anos

66: entre 60 e 70 anos

95: até 60 anos

BENEMERITOS: 14 aptos a votar

11: entre 70 e 90 anos

2: entre 60 e 70 anos

1: menos de 60, que completa este ano