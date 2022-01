Passado o réveillon, Diego Costa terá os primeiros dias de janeiro para definir qual camisa vai vestir em mais uma temporada de futebol. Por enquanto, o atacante tem ainda duas semanas de folga até a reapresentação do elenco do Atlético. Mas parte desse período será dedicado a findar a incógnita que envolve seu futuro.

Com vínculo até dezembro de 2022, o centroavante vem sendo alvo de outras agremiações. Uma delas é o Corinthians. No entanto, o que se sabe nos bastidores é que o Timão não tem intenção de pagar a multa rescisória para contar com o atleta. As tratativas só continuariam depois que o jogador se desvinculasse do Galo.

Em outras oportunidades, membros da cúpula do Atlético, incluindo o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, destacaram que Costa tem um contrato a cumprir e que é aguardado na reapresentação do plantel no dia 17 de janeiro. Porém, conversas estão previstas para acontecer na primeira quinzena deste mês.

Discursos diferentes

O atacante ressaltou ao término da Copa do Brasil que tende a cumprir o vínculo com o Alvinegro. “Estou feliz, tranquilo, tenho mais um ano de contrato e espero cumprir neste clube. (...) Como não estar feliz em um time que está ganhando tudo?”, afirmou.

Um discurso diferente daquele entoado por ele mesmo depois da partida contra o Bragantino, na entrega da taça do Brasileirão, em 5 de dezembro. “Ano que vem tem muitas coisas que podem acontecer. Pode ser que eu fique, pode ser que eu saia. (...) No próximo ano, se for para estar aqui, vou fazer uma pré-temporada e poder fazer meu melhor. Senão, o clube é grande, tem grandíssimos jogadores e vai seguir nessa dinâmica”, disse à 98 FM.

Números

Em 19 partidas disputadas pelo Galo, Diego Costa soma 15 vitórias, três empates e somente uma derrota, marcou cinco gols e deu duas assistências.

