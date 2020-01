"Minha expectativa é muito boa. Tenho muita ciência desta oportunidade que estou recebendo. Tenho certeza que vou corresponder à altura". Foram com estas palavras que o goleiro Michael, grandalhão de 1,96m de altura, encara o desafio de ser titular do Atlético no jogo de estreia do alvinegro na temporada.

Como o titular Victor ainda não está 100% fisicamente pronto para voltar a ser o dono da posição e Cleiton, reserva imediato, defende a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, o prata da casa de 24 anos foi acionado pelo técnico Rafael Dudamel para o confronto desta terça-feira (21), contra o Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

"Agradeço a Deus e ao Atlético por esta oportunidade. Sei o tanto que trabalhei em todo este tempo para conseguir esta oportunidade. Nosso time está muito bem preparado. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo", diz o arqueiro à TV Galo.

"Vamos começar bem e com o pé direito este Campeonato Mineiro. Rumo ao título!", finaliza o goleiro nascido em Serranópolis do Iguaçu, interior do Paraná.