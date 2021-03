Personagem do polêmico episódio envolvendo a recusa em ser relacionado para o duelo com o Treze-PB, na última quinta-feira (18), pela Copa do Brasil, o atacante Ademir tem a presença incerta no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h, no Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

De acordo com a assessoria de comunicação do Coelho, o jogador participou dos dois treinamentos realizados pela equipe alviverde antes do confronto com a Raposa. O último deles, na tarde deste sábado, no CT Lanna Drumond.

Entretanto, a presença nas atividades não garante que o atacante estará presente no confronto com a Raposa, já que o América, como de praxe, não divulgou a lista de relacionados para a partida.

A dúvida gira em torno de possíveis punições administrativas ou esportivas que o atacante pode sofrer da cúpula e da comissão técnica americana pelo ato de indisciplina cometido na Paraíba.

Apesar de ter reprovado publicamente a postura de Ademir, através de entrevistas do presidente Alencar da Silveira Júnior, que revelou que vai multar o atleta, o América não oficializou quais os próximos passos que vai tomar na gestão do episódio.

O staff de campo, liderado pelo treinador Lisca, também não se posicionou sobre o assunto até o momento.

Na última sexta, o atacante usou as redes sociais para comentar o caso. Na publicação, o jogador de 26 anos pediu desculpas à torcida, citou uma série de reviravoltas envolvendo propostas de clubes nos últimos dias, e disse que não é o único culpado pelo acontecido.

Certo é, que Ademir desperta o interesse de várias equipes do futebol brasileiro, entre elas o Athletico-PR e o Palmeiras, que formalizou uma oferta pelo jogador, conforme informou a Rádio Itatiaia.

Nesse cenário, um avanço nessas negociações também pode tirar o jogador do duelo deste domingo.

Opções

Caso opte em não utilizar Ademir, o comandante americano tem como opções para formar o trio ofensivo com Leandro Carvalho e Rodolfo, os atacantes Léo Passos, Kawê e Carlos Alberto. Os dois últimos, jovens formados na base do Coelho.

Outra opção é a entrada do experiente meia-atacante Marcelo Toscano, acionado na vitória sobre o Treze-PB, que também pode exercer essa função pela beirada do campo.

Outra peça que poderia atuar na posição, Felipe Azevedo segue em recuperação de uma lesão na coxa direita, sofrida no final de fevereiro.

Com a vitória do Athletic por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, neste sábado, o Alviverde caiu para a terceira posição na classificação, com os mesmo nove pontos do time de São João del Rei, mas com um gol a menos marcado (5 a 4).

Com isso, o Coelho busca o triunfo no clássico para recuperar a segunda colocação do torneio e reduzir a diferença para o Atlético, líder da competição com 15 pontos.