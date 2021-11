O Cruzeiro não terá o volante Adriano para o duelo com o Vitória, neste domingo (14), às 19h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O meio-campista vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido nos 2 a 0 sobre o Brusque, no Mineirão, nesta terça (9).

As principais opções para substituir Adriano são Rômulo, que seria deslocado da lateral direita para o meio campo, Flávio e Ariel Cabral, volantes de ofício.

Outro que recebeu o terceiro amarelo é Sóbis. No entanto, o atacante já não iria atuar em Salvador. Nesta terça, ele se despediu dos gramados.

Outros pendurados que atuaram diante do time catarinense, caso de Lucas Ventura, Wellington Nem e Thiago, passaram ilesos.

Em compensação, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar novamente com o atacante Marcelo Moreno, ainda à serviço da seleção boliviana. No departamento médico seguem o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o volante Henrique.

Com 46 pontos, atualmente na 10ª colocação, o Cruzeiro praticamente eliminou qualquer risco de rebaixamento. Além de a Raposa ter que perder os três jogos restantes no campeonato, uma improvável combinação de resultados teria que levar o time celeste à Série C.