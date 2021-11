Fim do ciclo. E um ciclo muito vitorioso. O atacante Rafael Sóbis anunciou a aposentadoria do futebol, depois da vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão, pela35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Logo após o apito final, Sóbis, de 36 anos, recebeu várias homenagens dos companheiros, com direito a muitos abraços, e até um presente do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que entregou a ele os cartões utilizados na partida.

Muito emocionado, o agora ex-jogador confirmou o fim da carreira, em entrevista ao canal Premiere.

“O dia chegou. A vida é assim, o tempo passa. Noite especial com vitória.Falei que se a gente vencesse seria meu último jogo. Fica a história, vou nascer de novo para uma nova vida, e espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível. Tive uma carreira muito vitoriosa. Não posso escolher um momento apenas. De ponta a ponta, só agradecer aos clubes que defendi, cidades que morei e culturas que aprendi. O futebol me ensinou muito. Grande vitória, para coroar um pouco essa trajetória”, afirmou.

Nos minutos finais, ainda deu tempo de receber o terceiro cartão amarelo, que o tiraria de qualquer forma do confronto com o Vitória, neste domingo, no Barradão.

Carreira

Revelado no Internacional, Rafael Sóbis conquistou importantes títulos pela maioria dos clubes que defendeu. No Colorado, levantou o troféu da Copa Libertadores em duas oportunidades, em 2006 e 2010.

Atuando pelo Fluminense, foi peça importante na campanha que levou o Tricolor Carioca à taça do Campeonato Brasileiro de 2012.

Em sua trajetória no México, faturou o campeonato nacional, em 2015, pelo Tigres.

Já na reta final da carreira, foi campeão da Copa do Nordeste, em 2020, pelo Ceará.

No Cruzeiro, participou do bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, inclusive sendo o artilheiro no primeiro dos dois títulos consecutivos. Também ganhou o Campeonato Mineiro de 2018.

Com a camisa celeste, foram 175 jogos e 37 gols, em duas passagens. A primeira, entre 2016 e 2018, e a segunda, de novembro de 2020 até novembro deste ano.

Leia mais:

Giovanni se torna o artilheiro do Cruzeiro na Série B, ao lado de Marcelo Moreno

Vitor Leque deixa polêmica de lado e exalta torcida do Cruzeiro: ‘maravilhosa’

Adriano e Rafael Sóbis recebem o terceiro cartão amarelo, mas atacante já não ia enfrentar o Vitória