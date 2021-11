A comemoração incluiu mão no ouvido, para escutar o barulho da torcida, e tapão no peito. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Vitor Leque abria o placar para a Raposa, na vitória sobre o Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão, e, no intervalo, declamava seu amor ao time celeste, após polêmicas fora das quatro linhas.

Leque vivenciava um período de cobranças, depois de seu perfil em uma rede social curtir, duas vezes, postagens com mensagens positivas ao rival Atlético. O segundo gol marcado pelo atacante em nove partidas pelos azuis emergiu como uma espécie de resposta aos críticos, de que ele está “fechado com o Cruzeiro”.

"Esse negócio de curtir, deixa para lá (referindo-se à polêmica das redes sociais). Estou muito feliz pelo meu primeiro gol no Mineirão, diante dessa torcida maravilhosa", afirmou o avante, no intervalo, ao Premiere.

Recentemente, ele havia gravado um vídeo no qual pede perdão pelas curtidas polêmicas nas redes sociais. “Por meio desse vídeo venho pedir desculpa. Sei que errei. Pessoas próximas estavam cuidando das minhas redes sociais, mas agora vou passar para um profissional cuidar disso. Mil desculpas", afirmou ele.

