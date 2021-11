Apesar da chance zero de acesso, a torcida celeste compareceu ao Mineirão nesta terça-feira (9) e deu um show nas arquibancadas. Dentro de campo, os jogadores do Cruzeiro fizeram a parte deles, premiaram a China Azul com um triunfo por 2 a 0 sobre o Brusque, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e praticamente extinguiram o risco de o clube ser rebaixado.

Os gols do atacante Vitor Leque, aos 26 minutos do primeiro tempo, e do meia Giovanni, aos 4 da segunda etapa, levaram a Raposa ao décimo lugar na classificação, agora com 46 pontos.

Por um lado, o segundo triunfo consecutivo do Cruzeiro – anteriormente, a equipe bateu o Londrina, outro concorrente direto contra a degola, na última sexta-feira (5) – deixa o clube numa situação mais “tranquila” na tabela. Por outro, emerge apenas como um alívio a uma campanha ruim do time: pelo segundo ano seguido, precisou espantar o fantasma do rebaixamento nas últimas rodadas, em vez de estar brigando por uma vaga à elite nacional a essa altura do campeonato.

Obviamente, muito dessa campanha sofrível se deve à diretoria cruzeirense, que novamente falhou na elaboração de um planejamento eficaz e capaz de recolocar os celestes na Primeira Divisão. Por tudo o que ocorreu nesta temporada e também no ano passado, fica o alerta, de que camisa não garante acesso.

O jogo

Após cobrança de escanteio, Vitor Leque tentou duas vezes para marcar o primeiro do Cruzeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo. Um alívio para os azuis, em uma etapa marcada pelo equilíbrio. Segundo números do Footstats, a Raposa teve nove finalizações, contra oito do Brusque, antes da saída para o intervalo.

No segundo tempo, Giovanni deu mais tranquilidade ao Cruzeiro, ao anotar um golaço, aos 4 minutos. As duas equipes construíram boas chances de marcar em seguida, mas o placar de 2 a 0 imperou até o apito final.

Após a partida, o atacante Rafael Sóbis anunciou sua aposentadoria no futebol.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 BRUSQUE

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano (Norberto), Lucas Ventura e Giovanni (Ariel Cabral); Wellington Nem (Claudinho), Thiago (Rafael Sóbis) e Vitor Leque (Vitor Roque)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BRUSQUE

Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar (Hugo Borges), Zé Mateus e Fellipe Soutto (Bruno Alves); Jhon Cley (Thiago Alagoano), Garcez (Foguinho) e Edu (Tony)

Técnico: Waguinho Dias

DATA: 9 de novembro de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Limas Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Adriano e Rafael Sóbis (Cruzeiro); Rodolfo Potiguar e Toty (Brusque)

GOLS: Vitor Leque, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Giovanni, aos 4 minutos do segundo tempo