Adversários neste sábado (2), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Internacional carregam uma longa invencibilidade no principal campeonato do país.

No caso do Galo, são 14 jogos sem saber o que é derrota na Série A. O último revés aconteceu há mais de três meses, quando perdeu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 27 de junho, ainda pela sétima rodada.

Desde então, são onze vitórias e três empates, com direito a nove triunfos seguidos. Tal sequência consolidou o time comandado pelo técnico Cuca na liderança do Brasileirão, com 46 pontos.

A série invicta do Atlético – a maior de um time na atual edição do Brasileiro - conta com vitórias sobre Atlético-GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR, Juventude, Palmeiras, Fortaleza e Sport, e com empates diante de Fluminense, Red Bull Bragantino e São Paulo.

Agora, ainda lidando com a frustração pela eliminação na semifinal da Copa Libertadores, para o Palmeiras, na última terça, o Galo tenta ampliar a invencibilidade na Série A e se manter na rota do título que não vem há quase 50 anos.

Internacional

Após um início de temporada conturbado, com direito a troca no comando técnico e um período na parte de baixo da classificação do Brasileiro, o Internacional se encontrou sob o comando de Diego Aguirre.

Na batuta do treinador uruguaio, que passou pelo Galo em 2016, o Colorado está há oito jogos sem perder na Série A, sequência que é menor apenas do que as de Cuiabá (nove jogos) e a do próprio Atlético.

O último revés do time gaúcho ocorreu no dia 25 de julho, quando caiu por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A partir daí, o Inter conquistou cinco vitórias, contra Flamengo, Fluminense, Sport, Fortaleza e Bahia, e empates com Cuiabá, Santos e Atlético-GO.

Essa arrancada fez com que o Colorado subisse na tabela, ocupando atualmente a sétima colocação, com 32 pontos, apenas um a menos do que o Corinthians, que neste momento fecha o G-6 da competição.

