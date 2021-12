Mais de 61 mil torcedores do Atlético foram ao Mineirão neste domingo para celebrar o bi do Brasileirão

Depois de confirmar o título do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Bahia, o Atlético voltou a campo neste domingo (5). O triunfo diante do Red Bull Bragantino, por 4 a 3, no Mineirão, marcou a entrega da taça aos campeões. O clima era de festa, mas a torcida, que quebrou mais um recorde, mostrou que quer mais.

Após o apito final, em meio a uma grande celebração pelo bicampeonato brasileiro, os mais de 61 mil torcedores no Gigante da Pampulha deram um recado ao técnico Cuca e aos jogadores: “P*** que pariu, agora eu quero a Copa do Brasil”.

O Galo pode conquistar seu segundo título nacional daqui a dez dias. O time alvinegro fará as duas partidas da final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR em 12 e 15 de dezembro. A ida acontece no Mineirão, enquanto a volta será disputada na Arena da Baixada.

Se derrotar o Furacão, o Atlético será bicampeão também da Copa do Brasil. Em 2014, conquistou o primeiro título da competição no formato de mata-mata ao superar o arquirrival Cruzeiro na decisão.

