Vagner Mancini comanda reação do América no Brasileiro e já deixa time perto de vaga em torneio continental

Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o América venceu o Cuiabá, fora de casa, e o Palmeiras, no Independência. Os dois triunfos consolidaram a reação da equipe comandada por Vagner Mancini e a levaram à segunda melhor campanha do returno da Série A, com o mesmo aproveitamento do líder Atlético.

Em cinco jogos disputados na segunda metade do Brasileirão, o América somou 11 de 15 pontos possíveis. Além de vencer Cuiabá e Palmeiras, o Coelho ganhou também o confronto com o Athletico-PR e empatou com Corinthians e Flamengo.

Em meio a essa sequência de jogos, o time de Vagner Mancini também empatou com o São Paulo, no Morumbi, mas em partida que estava atrasada da 19ª rodada.

Nas cinco partidas válidas pelo returno, o América marcou oito gols e sofreu três. A campanha do Coelho fica abaixo da do Atlético apenas no número de gols sofridos. A defesa alvinegra foi vazada somente duas vezes.

Sequência de invencibilidade do América

A reação americana havia começado ainda no primeiro do turno. Antes de vencer o Athletico-PR, o América já havia superado o Ceará. Assim, a série de invencibilidade dos comandados por Vagner Mancini já é de sete partidas.

Nos últimos 12 jogos, o América perdeu apenas uma vez. Graças à sequência de bons resultados, o Coelho se distanciou da zona de rebaixamento e passou a vislumbrar a chance de entrar na briga até por uma vaga na Copa Libertadores.

Décimo colocado, o time alviverde está a cinco pontos do sexto colocado, o Red Bull Bragantino. Porém, a zona de classificação para a Copa Libertadores pode virar G-9, com a participação dos campeões da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

