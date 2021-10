A vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (6), no Independência, reafirmou o bom momento do América no Campeonato Brasileiro.

Com 30 pontos, na 10ª posição, o Coelho carrega uma invencibilidade de sete jogos na Série A. São quatro vitórias e três empates.

A arrancada reduziu significamente o risco de rebaixamento dos comandados de Vagner Mancini, segundo o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com os matemáticos, o América tem atualmente 8% de probabilidade de disputar a Série B em 2022.

Os mais cotados ao descenso, neste momento, são Chapecoense (99,54%), Sport (63,8%), Bahia (56%) e Grêmio (46,7%).

Sul-Americana

O bom momento no Brasileirão faz com que o Coelho possa almejar objetivos maiores dentro da competição.

Entre eles está a classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana, o que seria um feito para o Alviverde, que nunca disputou uma competição internacional.

No momento, as projeções do Probabilidades no Futebol estimam que o América tem 50,2% de chances de participar do segundo principal torneio da América do Sul na próxima temporada.

Lembrando que o regulamento do Campeonato Brasileiro prevê a vaga para os times que terminarem entre a 7ª e a 12ª colocações.

Entretanto, o fato de as finais das atuais edições da Libertadores e da Sul-Americana serem disputadas por times brasileiros, fará com que times abaixo da 12ª colocação se garantam na ‘Sula’ de 2022.

Libertadores

Em um cenário ainda mais otimista para o torcedor americano, a classificação para a Copa Libertadores entra em pauta.

A real possibilidade de o G-6 – que corresponde ao grupo dos que garantem vaga para o torneio via Série A - virar G-9, justamente em razão das finais das atuais edições da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, alimenta a esperança de times que estão na parte intermediária da tabela do Brasileirão.

No caso do América, os matemáticos da UFMG apontam 11,5% de chances de classificação para a principal competição do continente.

Na tabela de classificação, os comandados de Vagner Mancini, que tem a melhor a campanha do returno, ao lado do Atlético, estão a cinco pontos do Red Bull Bragantino, sexto colocado, e a dois do Fluminense, que ocupa a nona colocação no momento.

Leia mais

Na raça, América vira para cima do Palmeiras e emplaca sete jogos seguidos de invencibilidade

Coluna informa quem seria o bilionário envolvido no projeto clube-empresa do América

Mineirão é escolhido pela CBF para sediar jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa