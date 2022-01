Ausente no primeiro dia de treinos e exames da pré-temporada do Atlético, o atacante Jefferson Savarino também não participou do segundo dia de trabalhos do ano na Cidade do Galo. Devido aos trâmites exigidos pelas autoridades venezuelanas para liberação de viagens, ele não conseguiu se apresentar a tempo para as atividades desta terça-feira (18).

A chegada do jogador a Belo Horizonte está prevista ainda para esta terça, segundo informou a assessoria de imprensa do clube.

O venezuelano, de 25 anos, foi contratado pelo Atlético em fevereiro de 2020. Desde então, participou de 83 jogos, marcou 17 gols e deu 17 assistências.

Covid

Nesta terça, o zagueiro Micael, que testou positivo para a Covid-19, ficou das atividades e já cumpre isolamento social. O meio-campista Rubens também foi afastado dos trabalhos, mesmo tendo testado negativo, uma vez que chegou ao CT no carro do defensor.

