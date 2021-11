Aquela máxima que diz que clássico se define no detalhe prevaleceu no comentário do meio-campista Alê, na vitória do Atlético sobre sua equipe, o América, por 1 a 0, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sabíamos que era jogo de detalhes. No segundo tempo, tivemos uma chance logo no início, e na chance deles (Atlético), fizeram. Clássico é isso. Agora, é levantar a cabeça e pegar o Sport para vencer”, sintetizou o atleta, em entrevista à Globo.

O Coelho segue com 38 pontos, no meio da tabela de classificação da Série A. O próximo desafio do time é diante do Leão, na quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco.

O Sport é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos.

Leia mais:

Mais de 60 mil! Clássico contra o América tem recorde de público do Atlético no Novo Mineirão