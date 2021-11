Vitória sobre o América foi acompanhada por mais de 60 mil torcedores do Atlético no Mineirão

A proximidade do bicampeonato brasileiro é motivo de empolgação para a torcida do Atlético e tem levado à quebra de recordes nas arquibancadas. Neste domingo (7), o Galo registrou seu maior público no Novo Mineirão. A vitória sobre o América, por 1 a 0, foi vista in loco por 60.142 pessoas.

O maior público total de um jogo do Atlético no Mineirão desde a reforma do estádio havia sido registrado na final da Copa Libertadores de 2013. No triunfo sobre o Olimpia, o Gigante da Pampulha recebeu 58.620 pessoas, entre pagantes e torcedores com entrada gratuita.

Já na última quarta-feira, na vitória sobre o Grêmio, foram 56.624 pagantes. Assim, o Galo quebrou o recorde de pessoas que compraram ingressos para ver um jogo da equipe no Novo Mineirão. Afinal, na final da Libertadores, haviam sido 56.557 pagantes.

Entretanto, a renda do confronto com o time paraguaio continua sendo, de longe, a maior do Alvinegro na história geral do Gigante da Pampulha. Naquela decisão, a venda de ingressos levou a R$ 14 milhões de arrecadação, sendo R$ 8,8 milhões líquidos.

Neste domingo, a renda da vitória atleticana sobre o América foi de R$ 2.377.732,00.

O América requisitou ingressos para o clássico, mas o protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte ainda impede a presença de torcedores do clube visitante.

