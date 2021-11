A comoção pela morte da cantora Marília Mendonça, que foi uma das vítimas datado de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, na última sexta-feira (5), tomou conta do Mineirão. Antes de a bola rolar para o clássico entre Atlético e América, neste domingo (7), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o sistema de som do estádio tocou músicas da artista.

A reação do público que está no Gigante da Pampulha foi imediata. A plenos pulmões, as pessoas começaram a cantar junto as canções que encantaram o Brasil. A cena se repetiu várias vezes. Ao final de cada canção, muitos aplausos e gritos em homenagem a Marília.

Momento emocionante no @Mineirao. Torcedores do @Atletico cantam músicas de Marília Mendonça @MariliaMReal, que faleceu na última sexta. Após as canções, muitos aplausos e gritos pic.twitter.com/ErxrV686tY — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 7, 2021

Vale lembrar que apenas torcedores do Atlético, mandante da partida, puderam comparecer ao Mineirão neste domingo.

A medida foi uma decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, que segue vetando torcidas visitantes nos duelos na capital mineira. O fato de o conforto ser entre dois times da mesma cidade não mudou o entendimento do executivo Municipal.

Um minuto de silêncio

O Atlético confirmou que, além de respeito às vítimas da Covid-19, o minuto de silêncio antes de a bola rolar será em homenagem a Marília Mendonça.

No dia do falecimento da cantora, muitos clubes do futebol brasileiro, inclinando os três principais de Minas, usaram as redes sociais para prestarem solidariedade a Marília Mendonça e as outras quatro vítimas do acidente aéreo.

Leia mais:

Atlético tem novidades, enquanto América muda o ataque: veja as escalações para o clássico