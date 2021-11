A força do elenco e a leitura de jogo de Cuca fizeram a diferença para o Atlético no clássico deste domingo (7), diante do América, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 0 a 0 no primeiro tempo e mais 11 minutos de segunda etapa, o treinador fez a alteração que mudou a história do confronto e garantiu a vitória alvinegra por 1 a 0.

Com o intuito de ganhar um homem de área, o comandante colocou Diego Costa na vaga de Savarino. Essa modificação proporcionou, quatro minutos depois, o xeque-mate do técnico do Galo contra o alviverde Marquinhos Santos: após receber de Mariano da direita, Costa deu passe açucarado para Arana completar para as redes.

O gol leva o Atlético a 65 pontos, dez a mais que o Palmeiras, segundo colocado, e 12 de vantagem sobre o Flamengo, na terceira posição e que tem duas partidas a menos. O Rubro-Negro enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira (8), às 20h, na Arena Condá.

Já o Coelho, por conta de sua primeira derrota com Marquinhos Santos no comando, estaciona com 38 pontos, no meio da tabela da competição.

Na próxima rodada, o Galo encara o Corinthians, na quarta-feira (10), às 19h, novamente no Gigante da Pampulha, enquanto o América, no mesmo dia, às 21h30, encara o Sport, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 1 X 0 AMÉRICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê e Zaracho (Réver); Savarino (Diego Costa), Hulk e Vargas

Técnico: Cuca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Bruno Nazário); Ademir, Zárate (Ribamar) e Felipe Azevedo (Fabrício Daniel)

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 7 de novembro de 2021 (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio (FIFA), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Bruno Raphael Pires (FIFA), todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS: Savarino, Junior Alonso e Guilherme Arana (Atlético); Fabrício Daniel e Bruno Nazário (América)

GOL: Guilherme Arana, aos 16 minutos do segundo tempo

