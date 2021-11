Adversário do Atlético neste domingo (28), às 16h, no Mineirão, o Fluminense está com 51 pontos no Brasileiro, um a menos que Fortaleza e Bragantino, em quinto e sexto lugares, respectivamente. Ou seja, o Tricolor está na briga por uma vaga na próxima Libertadores, fato que chama atenção do zagueiro alvinegro Junior Alonso.

Para o xerife paraguaio, o Galo tem que entrar em campo ainda mais concentrado, diante de um adversário que, na visão dele, vai dificultar e muito a vida do time mineiro.

"Eles (Fluminense) estão brigando por vaga na Libertadores, e isso dá um plus. E nós temos que trabalhar do mesmo jeito, fazer valer nosso estádio, usar toda a força do Mineirão, fazer um grande jogo e conseguir uma vitória, que é o que esperamos. Estamos em reta final, e toda partida é uma decisão”, afirmou o zagueiro.

E Alonso ressalta o que é preciso para conter a ansiedade, restando quatro rodadas para o fim do campeonato. "Inteligência para jogar tranquilo. Nós não podemos sentir a pressão, é jogar como foi nos primeiros duelos do campeonato. Nós, atletas, trabalhamos como se cada partida fosse uma final. Depois, vamos esperar o confronto do Flamengo, que é na terça (contra o Ceará), mas, primeiramente, temos de fazer o trabalho em casa", disse.

Ele se refere à possibilidade de o Atlético ser campeão na terça, mesmo sem entrar em campo. Se ganhar do Fluminense, o Alvinegro vai a 78 pontos. Caso o Rubro-Negro não supere o Vozão, na terça (30), às 20h, no Macaranã, o Galo garantirá o título matematicamente. Atualmente, o Urubu tem 67 pontos.

