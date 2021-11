No decorrer da temporada, houve uma grande expectativa quanto à Hulk ultrapassar Lucas Pratto como maior artilheiro do Atlético no Novo Mineirão, feito alcançado no dia 15 de setembro, quando anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil, e chegou a 13 bolas na rede no Gigante da Pampulha, uma mais que o argentino. Só que o Vingador não se contentou com essa marca, continuou a vencer defesas adversárias em sua “casa” e, até o fim da temporada, pode computar o dobro de tentos do hermano no estádio, pelo Galo.

Atualmente, o camisa 7 alvinegro soma 21 gols no Mineirão, restando ainda três partidas para o fim do ano: Fluminense (neste domingo) e Bragantino (5/12), pelo Brasileirão, e Athletico-PR (12/12), na partida de ida da final da Copa do Brasil. E o time mineiro vai precisar novamente do faro de gol apurado de seu principal jogador em 2021 nestes duelos que valem mais dois títulos para a galeria de troféus do clube.

Divisão de gols

Dos 21 gols marcados por Hulk no Mineirão nesta temporada, foram dez pelo Brasileirão – sobre Bahia (2), Ceará (2), Juventude (2), Fortaleza, Sport, Cuiabá e Corinthians – seis pela Libertadores – em cima de América de Cali (2), Cerro Porteño (2), La Guaira e River Plate –, quatro na Copa do Brasil – diante de Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza – e um no Mineiro – contra o Coimbra.

Marcas

Autor do segundo gol do Atlético nos 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada, garantindo a diferença de oito pontos do Galo sobre o vice-líder, o Flamengo, Hulk chegou a 30 bolas na rede pelo Alvinegro, igualando a marca de Fred na temporada 2017, e a 15 no Brasileirão, sendo o artilheiro da competição, até agora. Na carreira, ele está a dois tentos de seu 400º gol.

