O empate com o Palmeiras por 2 a 2 no Allianz Parque, nesta terça-feira (23), tirou a possibilidade do Atlético ser campeão no próximo domingo (28), contra o Fluminense, mas não abateu o líder. Segundo o site de probabilidades da UFMG, agora o Galo tem 99,1% de chances, contra 0,99% do Flamengo.

A quatro jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem 75 pontos, oito a mais que o time carioca. Nesta terça-feira, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com o Grêmio, também por 2 a 2, em Porto Alegre.

Embora não possa confirmar o título no domingo, o Galo pode garantir a taça dois depois, mesmo sem entrar em campo. Para isso, o Alvinegro precisa vencer o Fluminense neste domingo e que o Flamengo não ganhe do Ceará, na próxima terça-feira (30).

Se o Urubu vencer o Vozão, o Atlético poderá, enfim, ser bicampeão brasileiro na quinta-feira da próxima semana, dia 2 de dezembro, diante do Bahia, em Salvador.

