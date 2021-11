Atlético empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e deixou escapar chance de ser campeão no domingo Atlético empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e deixou escapar chance de ser campeão no domingo

Ao empatar com o Palmeiras, por 2 a 2, no Allianz Parque, o Atlético deixou escapar a chance de confirmar o título do Campeonato Brasileiro no domingo (28), quando enfrentará o Fluminense, no Mineirão. Porém, a conquista pode ser assegurada dois dias depois.

Caso vença o Tricolor Carioca, o Galo pode ser campeão sem entrar em campo. Para isso, é preciso que o Flamengo não ganhe do Ceará, no Maracanã, na terça-feira (30).

Com essa combinação de resultados, o Atlético teria 78 pontos, enquando o Rubro-Negro poderia encerrar o Brasileirão com, no máximo, 77.

E se o Flamengo vencer o Ceará?

Na hipótese de o Urubu vencer o Vozão na próxima terça-feira, o Atlético poderá ser campeão no dia 2 de dezembro, quando enfrentará o Bahia, em Salvador.

Isso acontece porque, para confirmar o título sem depender de resultados do Flamengo, o Galo precisa de duas vitórias.

A conquista também virá caso os comandados por Cuca vençam um jogo e empatem outros dois. Nesse caso, o título poderia acontecer em 5 de dezembro, em duelo com o Red Bull Bragantino.

Os jogos restantes do Atlético no Campeonato Brasileiro:

28 de novembro (domingo) - Atlético x Fluminense

2 de dezembro (quinta-feira) - Bahia x Atlético

5 de dezembro (domingo) - Atlético x Red Bull Bragantino

9 de dezembro (quinta-feira) - Grêmio x Atlético

Leia mais:

Atlético empata com o Palmeiras e deixa escapar chance de confirmar o título no domingo