A partida entre Palmeiras e Atlético terminou empatada por 2 a 2, nesta terça-feira (23), mas representou mais um marco na carreira de Hulk.

No Allianz Parque, o atacante marcou seu 15° gol no Brasileirão e o 30° em 2021. Nos últimos dez anos, o único jogador do Galo que chegou a marcar 30 vezes em uma temporada foi Fred, que hoje joga no Fluminense.

Hulk também está a apenas dois gols de fazer 400, somando todos de sua carreira profissional, entre jogos pela Seleção Brasileira, amistosos, jogos olímpicos e nos clubes por onde passou.

Contra o Palmeiras, aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa 7 marcou o gol número 15 no Brasileirão e empatou para o Galo. Desta forma, Hulk continua sendo o artilheiro do campeonato, com dois gols a mais que Michael, do Flamengo.

Das três dezenas de bolas na rede de Hulk, sete foram pela Libertadores, duas no Campeonato Mineiro, seis na Copa do Brasil e 15 no Campeonato Brasileiro.

