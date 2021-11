Junior Alonso desfalcou o Atlético nas últimas três rodadas do Brasileiro e pode voltar contra o Palmeiras

Depois de desfalcar o Atlético na vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, o zagueiro Junior Alonso participou de treinamento em campo na Cidade do Galo, neste domingo (21), na reapresentação do elenco. Assim, é possível que o jogador paraguaio possa enfrentar o Palmeiras na terça-feira (23), às 21h30.

O técnico Cuca não pôde contar com sua zaga titular nas últimas três rodadas do Brasileirão. Antes de ser desfalque para se recuperar de uma pancada no joelho direito, Alonso não pôde defender o Galo por ter sido convocado para jogos do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Mesmo sem ter um de seus zagueiros titulares, o Atlético não sofreu nenhum gol nas vitórias sobre Corinthians, Athletico-PR e Juventude.

Nessas três partidas, Réver foi o responsável por formar a dupla de zaga com Nathan Silva. Porém, no triunfo sobre a equipe gaúcha, o camisa 4 se lesionou ainda no primeiro tempo e, assim, não sabe se poderá participar do duelo com o Palmeiras.

Neste domingo, Réver fez fisioterapia. Novos exames devem ser realizados nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão na coxa direita.

Vargas também vai a campo

Outro desfalque do Atlético diante do Juventude, o atacante Eduardo Vargas participou de treinamento em campo neste domingo. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito enquanto defendia a seleção chilena nas Eliminatórias Sul-Americanas.

