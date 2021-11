Cuca admite que Atlético está perto de ser campeão brasileiro, mas pede cautela sobre comemoração Cuca admite que Atlético está perto de ser campeão brasileiro, mas pede cautela sobre comemoração

Embora a torcida tenha gritado “é campeão” após a vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão, Cuca ainda manteve o discurso cauteloso. O técnico do Atlético comparou a proximidade do título brasileiro com uma corrida de Fórmula 1 e destacou que a equipe alvinegra ainda precisa esperar pela “bandeirada”.

“Sobre o grito de campeão, teve um pouco, não foi o Mineirão inteiro. Quem quer gritar pode gritar. Eu não sou campeão ainda. É a mesma coisa de uma corrida de Fórmula 1. Na última volta, estamos na frente. Há uma distância boa, mas não acabou a corrida”, destacou.

“Você só vai ser campeão quando der a bandeirada, atingir o número de pontos que o segundo colocado não atinja. Tomara que venha logo isso e, aí sim, a gente possa gritar é campeão”, complementou.

Com a vitória sobre o Juventude, o Atlético chegou a 74 pontos. Restam ainda cinco jogos até o fim do Brasileirão, diante de Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino, Bahia e Grêmio.

O Atlético ainda tem de aguardar, pelo menos, mais duas rodadas para confirmar o título brasileiro. Como o Flamengo venceu o Internacional, em Porto Alegre, não há como o Galo ser campeão já nesta terça-feira, quando enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque.

A conquista do Brasileirão pode vir no próximo domingo (28), diante do Fluminense. Para isso, os comandados de Cuca têm de vencer o Palmeiras e o Tricolor Carioca, além de que o Flamengo não ganhe do Grêmio, na terça-feira, em Porto Alegre.

A equipe carioca é a única que ainda pode tirar o título do Atlético. Nesse sábado, o Palmeiras saiu da disputa pela taça ao perder para o Fortaleza, fora de casa. Com esse resultado, o Alviverde não pode alcançar o Galo nem se vencer todos os seus jogos restantes.

