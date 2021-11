Vitória do Atlético sobre o Juventude foi acompanhada por mais de 61 mil torcedores no Mineirão

Com 61.476 torcedores presentes na vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, o Atlético registrou o maior público da história do Novo Mineirão. Até então, o recorde pertencia à final da Copa do Brasil de 2017, em que 61.017 acompanharam in loco o triunfo do Cruzeiro sobre o Flamengo.

O Atlético havia estabelecido sua maior marca no Novo Mineirão em clássico contra o América no dia 7 de novembro. Aquela vitória por 1 a 0 foi vista in loco por 60.142 pessoas.

Já a maior renda deste ano havia sido estabelecida na vitória sobre o Corinthians por 3 a 0. Os 58.714 ingressos vendidos para a partida contra o alvinegro paulista geraram uma arrecadação de R$ 2.956.425,80.

Neste sábado, a partida contra o Juventude gerou uma renda de R$ 4.649.287,50.

O Atlético tem aumentado gradativamente os preços dos ingressos. Para a partida diante do time gaúcho, as entradas mais baratas custavam R$ 59,50 e eram destinadas aos sócios que pagam as maiores mensalidades do programa Galo na Veia.

Apesar do alto valor arrecadado neste sábado, a maior renda do Galo no Novo Mineirão ainda é a final da Copa Libertadores de 2013. Na decisão contra o Olimpia, a venda de ingressos gerou R$ 14 milhões de arrecadação, sendo R$ 8,8 milhões líquidos.

Leia mais:

No embalo da torcida e de Hulk, Atlético vence o Juventude e fica mais perto do título