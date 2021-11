A cinco jogos do fim do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos somados, a torcida do Atlético, enfim, soltou o grito de “é campeão” no Mineirão. Os torcedores haviam mantido a cautela nas últimas vitórias em casa, mas a calma se transformou em entusiasmo depois do triunfo sobre o Juventude, por 2 a 0, neste sábado (20).

O torcedor alvinegro atuou como o 12º jogador do time comandado por Cuca diante da equipe gaúcha. Com o recorde de público do Novo Mineirão, mais de 61 mil pessoas empurraram Hulk e companhia desde o apito inicial.

Por 70 minutos, a pressão foi dividida com a apreensão. Afinal, o Atlético encontrou dificuldades para superar a defesa do Juventude.

Somente aos 26 minutos da etapa final, Hulk, em cobrança de pênalti, abriu o placar. Quatro minutos depois, o camisa 7 marcou seu segundo gol na partida e decretou o triunfo alvinegro.

Quando Luiz Flávio de Oliveira apitou pela última vez, a torcida do Galo ainda cantava “vamos Galo ganhar o Brasileiro”. Porém, minutos depois, em coro, o “é campeão” saiu da garganta dos atleticanos, entalados com 50 anos de espera pelo bicampeonato.

Efetivamente, o título pode ser confirmado nesta terça-feira (23). Para isso, é preciso que Atlético vença o Palmeiras, no Allianz Parque, e que o Flamengo não ganhe as partidas contra o Internacional, neste sábado, e o Grêmio, na terça, ambas em Porto Alegre.

