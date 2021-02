O América anunciou, na tarde desta sexta-feira (12), a contratação por empréstimo do atacante Leandro Carvalho. Aos 25 anos, o jogador foi cedido ao Coelho pelo Ceará até o final da temporada.

Leandro é o segundo reforço anunciado pelo Alviverde nesta janela de transferências. Na última quarta, o clube anunciou a o retorno do zagueiro Ricardo Silva, que atuou por Ituano e Operário-PR na última temporada.

No América, Leandro Carvalho vai reencontrar o técnico Lisca, com quem jogou no Ceará em 2018, durante a grande campanha de recuperação do Vozão na competição, coroada com a permanência na elite do futebol brasileiro. Em 2021, a dupla tentará repetir o feito, desta vez, pelo Coelho.

FICHA DO JOGADOR

Nome completo: Leandro Carvalho da Silva

Data de nascimento: 10/5/1995

Naturalidade: Belém (PA)

Altura: 1,72 m

Clubes: Paysandu-PA (2014 a 2017), Penapolense-SP (2016), Tuna Luso-PA (2016), Botafogo-RJ (2018 e 2019) e Ceará-CE (2017, 2018, 2019 a 2020).

Principais títulos: Copa do Nordeste (2020), Campeonato Carioca (2018), Copa Verde (2016) e Campeonato Paraense (2016 e 2017).