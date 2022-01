Cáceres rescindiu contrato com o Cruzeiro e acertou vínculo com o América até o fim da temporada 2022 Cáceres rescindiu contrato com o Cruzeiro e acertou vínculo com o América até o fim da temporada 2022

As negociações do América com o lateral-direito Raul Cáceres chegaram ao fim e foram bem-sucedidas. Nesta quarta-feira (17), pouco depois de confirmar a contratação do atacante Henrique Almeida, o clube anunciou que jogador o paraguaio irá compor o elenco na temporada 2022 com vínculo até o fim deste ano.

Cáceres tem 30 anos e atuou no Cruzeiro na temporada 2021. Seu contrato com a Raposa iria até o fim deste ano, mas ele não permaneceu na Toca da Raposa devido às mudanças propostas pela gestão de Ronaldo.

Além do time celeste, o novo lateral do Coelho já passou pelo Cerro Porteño, Vasco, Sol de America, CD Carapeguá e Olimpia.

No América, Cáceres brigará por posição com Patric, que encerrou a última temporada como titular da equipe comandada por Marquinhos Santos.

