Nesta segunda-feira (6), o América informou as saídas do atacante Lohan e do auxiliar técnico Anderson Batatais.

No time desde outubro de 2020, Lohan, ex-Botafogo-PB, teve seu contrato rescindido em comum acordo com a diretoria do Coelho.

O atleta foi utilizado apenas uma vez nesta temporada, ainda no Campeonato Mineiro, no empate sem gols com o Atlético na partida de ida da final. Ao todo, foram seis jogos pelo América.

Anderson (à esq.) fazia parte da comissão técnica da Vagner Mancini (à dir.)

Anderson Batatais

Já o auxiliar deixou o Coelho para assumir o Ferroviário-CE. Ele já havia treinado o clube cearense no início da temporada passada.

