Após três partidas seguidas sem ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro, o América voltou a sorrir na competição, ao levar a melhor em cima do Operário-PR, no estádio Germano Krüeger, neste sábado (21), pela 22ª rodada, e, com isso, retomar a vice-liderança, agora com 40 pontos.

Ao fim deste triunfo, o volante Juninho fez um balanço da semana positiva do Coelho, que, na última quarta-feira (18), avançou às semifinais da Copa do Brasil.

"Acho que não tem o que falar do trabalho que vem sendo feito. Uma classificação histórica (na Copa do Brasil), mas que passou. Sabíamos que tínhamos que voltar a ganhar no Brasileiro. Conseguimos uma vitória importante, uma vitória que dá uma confiança. É na humildade e respeitando o adversário”, ressaltou.

O jejum da equipe de Lisca na Segundona englobava a derrota por 1 a 0 para o Avaí e os empates com Ponte Preta (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0). O alviverde acabou sendo ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, mas retomou a vice-liderança neste sábado.

O América parte agora para um confronto direto da parte de cima da tabela. Na terça-feira (24), às 21h30, no Independência, o time mineiro vai em busca de seu 12° triunfo no torneio, diante do Juventude, que tem três pontos a menos que o Coelho.