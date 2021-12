Com a vitória do Atlético-GO, de virada, por 2 a 1, sobre o Internacional, no Beira-Rio, o Dragão igualou o número de pontos (50) e triunfos (12) do América, mas aparece atrás, em nono lugar, por ter um saldo de gols bem inferior (o Coelho tem dois, e o time goiano, cinco negativos).

Na prática, isso quer dizer que o Coelho, oitavo colocado, vai para a última rodada do Brasileirão dependendo das próprias forças para conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Para isso, precisa ganhar do São Paulo, no Independência, nesta quinta-feira (9), às 21h30.

Qualquer placar dará a classificação ao Alviverde, porque é praticamente descartado que o Dragão consiga tirar uma diferença de sete gols em relação ao América (o saldo de gols).

O Tricolor, por sinal, não deixa de ser um concorrente direto na briga por uma vaga na principal competição sul-americana de clubes, embora sejam pequenas as suas chances de chegar à Libertadores (4,8%, segundo o departamento de matemática da UFMG). A equipe paulista tem 48 pontos, na 13ª colocação.

O América, por sua vez, tem 57,5% de possibilidade. A campanha do Coelho, até agora, é de 12 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Atualmente, o Alviverde fecha o grupo dos classificados ao torneio.

Leia mais:

América empata com o Ceará e agora torce contra o Inter para permanecer no G-8 do Brasileirão

Chance de vaga na Libertadores, de acordo com a UFMG

Fluminense: 92,7%

América: 57,5%

Santos: 16%

Ceará: 12,5%

Atlético-GO: 12,1%

São Paulo: 4,8%

Internacional: 4,5%

Pontuação atual dessas equipes



Fluminense: 51

América: 50

Atlético-GO: 50

Ceará: 50

Santos: 49

Internacional: 48

São Paulo: 48