Goleiro do América, Matheus Cavichioli passou por uma cirurgia cardíaca na manhã desta segunda-feira (17). O procedimento foi realizado no Hospital Mater Dei, região Centro-Sul de BH, e acompanhado pelo departamento médico do clube. O Coelho informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que o atleta permanecerá sob cuidados médicos nos próximos dias.

O procedimento realizado se refere a uma angioplastia de uma artéria parcialmente obstruída no coração do goleiro. O diagnóstico foi dado após exames de rotina realizados durante a pré-temporada do América, que teve início para o arqueiro no dia 10 de janeiro.

O diretor médico do clube, Cimar Eustáquio, afirmou que a patologia foi diagnosticada em tempo hábil para sua resolução, pois os atletas realizam constantes exames. “O importante é o atleta se recuperar da melhor forma possível para retornar às atividades”, desejou.

Nos próximos dias, o Coelho fará um pronunciamento, em que detalhará o processo de recuperação do atleta. Também foi avisado que todas as informações a respeito da reabilitação de Matheus ainda serão comunicadas pelo clube e por sua equipe médica.

Em nota, o América agradeceu as manifestações de apoio, fé e carinho destinadas ao goleiro: “temos a certeza que esse incentivo será de grande valia para que o atleta se recupere da melhor maneira possível”.

