Rául Cáceres não permanecerá no Cruzeiro e se aproxima de concluir transferência para o América

O América está perto de confirmar mais reforços para a defesa do time comandado por Marquinhos Santos. O clube está próximo de um acerto com o lateral-direito Cáceres, que defendeu o Cruzeiro em 2021, e negocia com o goleiro Jailson, ex-Palmeiras. As duas negociações foram informadas pela rádio Itatiaia e confirmadas pelo Hoje em Dia.

O paraguaio Raúl Cáceres, de 30 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022, mas não permanecerá na equipe por decisão da gestão encabeçada por Ronaldo. Assim que finalizar a rescisão com a Raposa, o lateral-direito deverá assinar contrato com o América.

Já Jailson está livre no mercado desde que deixou o Palmeiras ao fim da última temporada. Ele chegou a ser anunciado como reforço do Cruzeiro para 2022 enquanto as negociações ainda eram lideradas por Alexandre Mattos. Porém, com a chegada de Ronaldo ao clube celeste, o goleiro não chegou a acordo com os novos gestores para redução salarial e não se apresentou à Raposa.

O América busca um goleiro devido a um problema cardíaco de seu titular Matheus Cavichioli. Nesta segunda-feira (17), ele passará por cirurgia para a implantação de um cateter para desentupimento de uma artéria obstruída.

O prazo para recuperação de Cavichioli não foi informado, mas, diante da impossibilidade de tê-lo no início da temporada, o Coelho enxerga Jailson, de 40 anos, como candidato a substituí-lo.