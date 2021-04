O meio-campista Alê disse que o América deste ano está mais preparado na disputa pelo título mineiro do que o de 2020. Dentro de campo, porém, é que o time precisa confirmar e justificar esse discurso. E avançar às semifinais como vice-líder da primeira fase é mais uma etapa desse processo.

Para alcançar esse objetivo, o Coelho busca um triunfo neste domingo (25), às 16h, em confronto com a URT, no Zama Maciel, pela última rodada da etapa classificatória do Estadual.

Se ganhar, o time comandado por Lisca, atualmente com 19 pontos, chegaria a 22 e garantiria a vantagem de jogar as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para obter um lugar na decisão.

Já a URT ainda sonha com uma vaga na próxima fase. Com 16 pontos, teria que superar o América e tirar uma diferença de seis gols para o Coelho, para não depender de outros resultados. Caso leve a melhor em cima do Alviverde por um saldo insuficiente, precisa torcer para que Cruzeiro ou Tombense não vença no domingo.

A FICHA TÉCNICA

URT X AMÉRICA

URT

Renan Rinaldi; Bernardo, Euller, Donato e Pedro Rosa; Romário, Leo Aqui, Jean Carlos e Evair; João Diogo e Mateus

Técnico: Wellington Fajardo

AMÉRICA

Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Rodolfo e Felipe Azevedo

Técnico: Lisca

DATA: 25 de abril de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Zama Maciel

CIDADE: Patos de Minas

MOTIVO: 11ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

TRANSMISSÃO: Premiere