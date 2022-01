Em parceria com o Boulevard Shopping e o projeto Mesa Brasil, do SESC, o América entregou, na manhã desta sexta-feira (21), dez toneladas de alimentos e produtos de limpeza para as vítimas das fortes chuvas que assolaram Minas Gerais nas últimas semanas.

As doações são frutos de uma campanha iniciada no dia 9 de janeiro e que era responsável por coletar mantimentos, água potável, roupas de cama e banho, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Segundo o América, os principais doadores foram os torcedores do clube, que se dirigiram até a Loja do América, localizada no Boulevard Shopping, para fazer suas doações.

O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior reconheceu o apoio e a solidariedade da Nação Americana: “neste momento difícil que Minas atravessa, as cidades poderem receber esses donativos através dos torcedores do América, da gestão do shopping Boulevard e também do SESC, temos só de agradecer. Agradecer e lembrar que podemos fazer muito e que essa é uma parceria duradoura”.

