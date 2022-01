O América se manifestou em solidariedade às vítimas das chuvas em Minas Gerais e colocou a loja oficial do clube no Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000, piso G1) como ponto de recolhimento de doações.

Confira abaixo a nota e como ajudar com doações:

“Mais uma vez, Minas Gerais sofre com as chuvas que castigam o Estado há vários dias. O América Futebol Clube se solidariza com as pessoas que têm passado por diversos problemas de ordem social e econômica nesse momento, além de prestar condolências aos familiares das vítimas fatais com as tragédias recentes.

Para tentar atenuar esse momento de tanta dor e dificuldade, o América coloca a Loja oficial do Clube, no Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000 – piso G1), como ponto de recolhimento de doações para as vítimas das chuvas. O horário de funcionamento da Loja do América é de segunda a sábado, de 10h às 22h.

Entre os principais produtos de doação, as famílias afetadas pela chuva necessitam de alimentos não perecíveis, água potável, colchões, roupas de cama e banho, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal. As doações serão encaminhadas para vítimas da capital e do interior do Estado de Minas Gerais, conforme as necessidades identificadas em cada município/região.

Faça a sua parte e realize esse ato de solidariedade e amor ao próximo!”

