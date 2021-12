Se 2019 representou uma frustração à torcida do América, com a vaga para a Série A escapando na última rodada da Segunda Divisão, os dois anos seguintes resultariam em grandes alegrias ao clube. E olha que em nenhuma dessas temporadas o time obteve título, mas conquistou marcas históricas que saciaram seus torcedores. Com isso, cresce a expectativa para um 2022 ainda melhor – ou ao menos do mesmo nível.

Montagem do elenco

Em 2020, o Coelho foi vice-campeão da Segundona e chegou a uma semifinal da Copa do Brasil, após eliminar Corinthians e Internacional, em sua melhor campanha na história do torneio mata-mata. Em 2021, o objetivo era o de permanecer na elite nacional. Só que o América foi além. O oitavo lugar na competição garantiu à equipe a disputa de sua primeira Libertadores, no ano que vem.

Um dos fatores cruciais para tantos resultados expressivos foi a manutenção da base do elenco e a vinda de reforços, casos do lateral-direito Patric e do atacante Mauro Zárate, dentre outros. Ciente de que seus jogadores valorizaram no mercado, alguns deles debandaram, e a cúpula alviverde tenta manter boa parte de seus destaques e aumentar o plantel com novas peças de qualidade.

O volante Juninho (renovou até o fim de 2023), o goleiro Matheus Cavichioli (até o fim de 2023) e o atacante Felipe Azevedo (até o fim de 2022) são algumas das caras que permanecerão para a próxima temporada. Por outro lado, o avante Ademir, acertado com o Atlético, e o zagueiro Eduardo Bauermann deixaram o CT Lanna Drumond.

SAF

Além disso, o América terá seu primeiro ano de disputas como SAF. Em assembleia-geral realizada na última terça-feira (14), o Conselho Deliberativo aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com 100% das ações de posse do clube. “Com essa liberação de transição para o modelo de SAF, o projeto de clube-empresa segue em andamento no América”, divulgou o Coelho.

