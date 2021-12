O América confirmou nesta terça-feira (14) a renovação de contrato do goleiro Matheus Cavichioli. O novo vínculo do jogador vai até dezembro de 2023.

Um dos principais atletas do Coelho na conquista de uma vaga na próxima Copa Libertadores, o arqueiro chegou a receber sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, mas decidiu acertar com o Alviverde.

Por meio de suas redes sociais, Cavichioli diz que espera "estar à altura do América e sua torcida". "Vejo que realmente fomos muito além do esperado, as vitórias foram muito superiores às derrotas (...) Que venham os próximos dois anos", comenta.

Pelo América, o goleiro soma 94 jogos.

