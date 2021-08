Na penúltima colocação do Brasileiro e cada vez mais desesperado na luta contra o rebaixamento, o América tenta se reabilitar, após uma derrota em casa para o Bragantino, dono da melhor campanha como visitante no campeonato, com 74,07% de aproveitamento nessa condição. No domingo (29), às 11h, o Coelho terá um novo desafio no Independência, só que desta vez diante de um adversário que vive uma situação antagônica à do time de Bragança Paulista.

Oponente do Alviverde na 18ª rodada, o Ceará possui o segundo pior desempenho fora de casa na competição. Até agora, o Vozão disputou oito jogos longe de seus domínios e não venceu um embate sequer – soma seis pontos, graças a seis empates, havendo ainda duas derrotas nesse retrospecto.

Premissa de uma parada fácil ao América? Na visão do zagueiro Ricardo Silva, do Coelho, não. Ele ressalta que a própria equipe mineira está devendo na busca por resultados positivos como mandante e prevê dificuldades.

"A gente está tentando as vitórias dentro e fora de casa. No quesito casa, a gente fica mais ansioso, querendo conseguir logo o resultado. Tem que ir com calma e nos mínimos detalhes. Não adianta se lançar em busca do gol com ansiedade o tempo todo pelo fato de estar em casa. É com calma e sabedoria que vamos fazer o fator casa ser mais positivo para a gente", destacou.

Com 33,3% de aproveitamento no Horto (duas vitórias, três empates e quatro derrotas), o América é o quinto pior mandante do campeonato.

Considerando a classificação geral, o Coelho ocupa o 19° lugar, com 15 pontos, e o Ceará, o oitavo posto, com 24.

