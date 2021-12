O América divulgou, nesta terça-feira (7), uma ação para o último jogo da temporada, contra o São Paulo, na quinta-feira (9), às 21h30. Duas horas antes da partida, o clube distribuirá cerveja para os torcedores que comparecerem à Arena Independência. A quantidade não foi informada.

Além da bebida grátis, um DJ fará o ambiente pré-jogo e estão previstas atrações como “rua de fogo” na chegada do time. Segundo o América, as ações visam comemorar a "temporada histórica" do clube e a permanência na Série A.

A comemoração pode ser ainda maior se o Coelho vencer a partida. Um triunfo classifica a equipe para a Libertadores de 2022, competição nunca disputada pelo time alviverde.

Torcida Solidária

Para esse duelo, o América manterá a campanha Torcida Solidária, que ajuda instituições de caridade que combatem a fome e insegurança alimentar. Ao doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá, torcedores recebem um ingresso para a partida (acesso pelos portões 3 e 6).

Para ter o direito à troca, o torcedor precisa ter recebido por WhatsApp o “Selo Torcida Solidária”, que, segundo o América, será compartilhado entre os que mantêm relacionamento constante com o clube.

Ao receber o selo, as trocas devem ser feitas nesta terça-feira (7), na Loja do América, até as 22h; na quarta-feira (8), das 10h às 22h; ou na quinta-feira (9), de 10h às 18h30.

Leia mais:

Vaga na Libertadores e até R$ 24,7 milhões: saiba os possíveis cenários para o América