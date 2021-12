Faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o América pode surpreender ainda mais. Sob o comando de Marquinhos Santos, o time cumpriu a missão, antes dada a Vagner Mancini e Lisca, de permanecer na Série A e mantém, até o último jogo, a chance de terminar em sexto lugar na tabela, participar da Copa Libertadores de 2022 e ser premiado com R$ 24,7 milhões.

Para que a sexta posição e tal premiação sejam alcançadas, é necessário uma improvável combinação de resultados. O Coelho precisa vencer o São Paulo nesta quinta-feira (9) e contar com derrota de Red Bull Bragantino (sexto colocado, com 53 pontos) e revés ou empate do Fluminense (sétimo, com 51), respectivamente, diante Inter e Chapecoense. O Coelho ainda teria que tirar uma diferença de seis gols de saldo em relação ao Massa Bruta.

Se essa combinação não acontecer, o Alviverde ainda pode chegar ao sétimo lugar (R$ 23, 1 milhões de premiação) ou permanecer no oitavo (R$ 21,4 milhões).

O América enfrenta o São Paulo na quinta-feira (9), às 21h30, no Independência. Segundo o site de probabilidades da UFMG, o Alviverde chega a 57,5% de probabilidades de ir à competição.

O ano de 2022 será, de qualquer forma, inédito para o clube. Será a primeira vez na história em que participará de uma competição internacional, visto que pelo menos a Copa Sul-Americana já está garantida.

