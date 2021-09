O América conseguiu um importante resultado na luta para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No Independência, o Coelho venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na tarde deste sábado (11), pela 20ª rodada, e chegou ao segundo triunfo consecutivo na competição.

Com uma atuação consistente, a equipe alviverde construiu a vantagem com dois gols no segundo tempo. O primeiro deles logo aos três minutos, com Felipe Azevedo, que aproveitou cruzamento de Juninho pela direita e cabececou firme para estufar as redes do goleiro Santos.

Aos 24 minutos, o estreante Mauro Zárate tabelou com Patric e cruzou para Lucas Kal, que apareceu dentro da área para ampliar o marcador.

Os visitantes ainda tiveram um gol do atacante Bissoli anulado aos 36 minutos da primeira etapa, após a arbitragem de vídeo apontar impedimento na origem da jogada.

Com o resultado, os comandados do técnico Vagner Mancini chegaram aos 21 pontos, permanecendo ainda na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Entretanto, o América tem um jogo a menos do que vários adversários, e se igualou em pontos ao Bahia, primeiro time fora do Z-4. O Tricolor da Aço leva vantagem sobre o Coelho no número de vitórias (6 a 5).

Mesmo dentro do grupo dos quatro últimos, o Alviverde conseguiu se aproximar do pelotão intermediário da tabela, estando a apenas três pontos do 10º colocado, o próprio Athletico-PR.

O Furacão, por sua vez, segue em péssimo momento no Brasileirão, acumulando sete jogos sem vitória.

Próximos passos

O América volta a campo daqui oito dias, para encarar o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena.

Um dia antes, o Furacão recebe o Juventude, às 18h45, na Arena da Baixada.

Antes de voltar em pensar na Série A, o time paranaense enfrentará o Santos, na próxima terça, às 21h30, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Athletico-PR venceu por 1 a 0, em Curitiba.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Fabrício Daniel (Berrío); Ademir (Alê), Felipe Azevedo (Rodolfo) e Ribamar (Zárate)

Técnico: Vagner Mancini

ATHLETICO-PR 0

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian (Renato Kayzer), Erick; Terans (Márcio Azevedo), Pedro Rocha (Carlos Eduardo) e Bissoli (Jader)

Técnico: Paulo Autuori

DATA: 11 de setembro de 2021 (sábado)

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira, todos da Bahia

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

CARTÕES AMARELOS: Felipe Azevedo (América); Abner (Athletico-PR)

GOLS: Felipe Azevedo, aos três minutos, e Lucas Kal aos 24 minutos do segundo tempo

