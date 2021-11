A boa campanha do América neste Brasileirão, sobretudo no segundo turno, concedeu ao time a possibilidade de lutar por uma vaga em uma competição sul-americana. Mas, pregando a máxima dos “pés no chão”, diretoria, comissão técnica e jogadores sempre bateram na tecla de que a principal meta era permanecer na Série A do Brasileiro. E esse objetivo está diretamente relacionado aos seus dois próximos duelos na competição.

Isso porque o Alviverde baterá de frente com Sport e Grêmio, duas equipes que figuram na zona de rebaixamento. O confronto com o Leão será nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco, enquanto o desafio com o Tricolor Gaúcho acontece no sábado (13), às 18h30, no Independência.

Se levar a melhor sobre esses dois oponentes, o Coelho chegaria a 44 pontos, ficando muito perto de se garantir na Série A do próximo ano, e afundaria ainda mais os outros dois clubes. Atualmente, o América possui 38 pontos, oito a mais que o Sport, que abre o Z-4.

Revanche

Nesta quarta, o time mineiro tenta ainda dar o troco em cima do Sport, após a derrota por 1 a 0, no turno, no Independência. Naquela ocasião, o América fez uma de suas piores atuações na temporada. O gol de Paulinho Moccelin, aos 40 minutos da segunda etapa, consolidou o terceiro revés consecutivo do Alviverde naquele momento no Brasileirão.

Quase quatro meses depois daquele embate, realizado em 19 de julho, o Coelho se vê em uma situação bem diferente, longe da zona da degola e com grandes chances de conquistar uma vaga na Sul-Americana.

De acordo com o Probabilidades no Futebol, da UFMG, o América tem pouco mais de 1% de risco de descenso e 65,8% de possibilidade de conquistar um lugar no torneio continental. Não à toa o jogo contra o Sport – e o diante do Grêmio – é crucial para o Alviverde atingir dois objetivos o quanto antes.

SPORT X AMÉRICA

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão; Tréllez, Hernanes, Zé Welison e Gustavo; Mikael

Técnico: Gustavo Florentín

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Mauro Zárate e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 10 de novembro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Arena Pernambuco

CIDADE: Recife

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere



